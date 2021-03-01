Rusya'nın Vorkuta kenti 'buz kent'e döndü

Vorkuta'nın oblast bölgelerinde yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik, göçü tetikledi.
Hava sıcaklıklarındaki olağanüstü düşüşten ötürü yoğun göçün yaşandığı kentten görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günlerin yaşadı. Son günlerde havanın olağan dışı bir şekide soğumasının ardından bölge halkı kenti terk etmeye başladı.
Vorkuta'nın oblast bölgelerinde yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik, göçü tetikledi.
Hava sıcaklıklarındaki olağanüstü düşüşten ötürü yoğun göçün yaşandığı kentten görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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