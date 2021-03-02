Kayıt
18:29 02 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Diyarbakır’da normalleşme: Yasak kalktı ama mekanlar yine boş kaldı

    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Kovid-19 salgınında vaka sayısının düşük olduğu ve risk haritasında grubunda mavi kategoride olan Diyarbakır’da kontrollü normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme ile birlikte Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Diyarbakır Valiliği daha önce kentte alınan kısıtlamaların yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Karar ile birlikte kahvehaneler, kafeler, lokanta ve restoran gibi işyerleri bugün ilk müşterilerini ağırladı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) kayıtlarına göre 850 esnaf kepenk kapattığı 35 bin kişinin işsiz kaldığı Diyarbakır’da normalleşmenin ilk gününde işyerlerinin boş kalması dikkat çekti. Sokaktaki hareketliliğin eskisi gibi seyrettiği kentte, kahveler ve kafeler eski ilgiyi görmedi.
    • Genelge kapsamında düşük risk grubunda yer alan Diyarbakır’da esnaflar, 4 ayın ardından saat 07.00 itibariyle dükkanlarını açmaya başladı. İşyerlerinin önünü temizleyen esnaf, ilk çayını demleyerek müşteri bekledi. Bunlardan biri de kahveler. Kahveler ilk gün boş kalırken, gelen müşteriler açık havada oturmayı tercih etti. Sabah saatlerinde işyerini temizleyen Mehmet Pekiş adlı kahvehane işletmecisi, normalleşmeden memnun olsa da kafasında halen soru işaretleri var. Pekiş “Normalleşme oldu, iyi oldu ama bizim için normalleşmenin sınırları önemli. Mesela, oyun olacak mı olmayacak mı? Kapasite kısıtlaması olacak mı olmayacak mı? Bizim için bunlar önemli. Yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilirse bizim için yasakla arasında bir fark yok zaten” dedi.
    • Kahvehane ile 5 ailenin geçindiğini söyleyen Pekiş, pandemi nedeniyle çalışamadıkları için zarar ettiklerini söylüyor. Pekiş “Bir gün bile mekanın kapalı olması ekonomik olarak işleri kötü etkiliyor. Devletin verdiği yardımlar da malum. Kira yardımı alamadık, gelir kaybı için de ayda bin lira aldık ama bu hangi derde deva olacak ki. Diyarbakır’ın risk haritasında mavi kategoride olması bizi çok mutlu etti. Biraz da esnaflar iyi oldu ama saatlerde kısıtlama var. 07.00’da açıp 19.00’da kapanacak diyorlar. Biz zaten saat 19.00 itibariyle iş yapıyoruz. Gündüz insanlar çalışıyor, akşam kahveye geliyor. Bu haliyle yüzde 30 civarında esnafa teselli olur” şeklinde konuştu.
    • Kentteki kafeler de aynı durumda. Aylardır kapalı olan kafeler nomalleşme ile birlikte bugün açılsa da eski müşteri yoğunluğunu yakalayamadı. Birçok kafe boş kaldı. Kafe işletmecisi Mehmet Dilek, “Zarar ettik, kimse sormadı halimizi” diyor. Normalleşme kararının iyi olduğunu söyleyen Dilek “Esnafın hali ortada. Esnaf ölmüş mü kalmış mı kimin umurunda. Bize yardım yapılmadı. Burada 6 kişiyiz ve başka gelirimiz de yok. Bu dükkana bakıyoruz . Esnafa ne verdiler? Önümüz yaz ve akşam 7’de de kapatacağız . İş olsa 7’den sonra oluyor. Şuan insanlar hala tedirgin ne olacak diye. 3 yıldır burayı işletiyorum. Bir asgari ücretlik dahi yardım olmadı. İnsanlar hala korkuyor gelmeye. Esnafın hala yardıma ihtiyacı var. 2 kişiden bir kişiye indirdim çalışanımı” şeklinde konuştu.
    • İşyerleri açılsa da vatandaşlar halen kapalı mekanlara gitmemeyi tercih ediyor. Sokak ve meydanlardaki yoğunluk aynı seviyede olurken, mekanlar ise boş. Vatandaşlar pandemi nedeniyle halen tedirgin. Mehmet Kartal bunlardan biri. Kartal, “Bir yıldır bu hastalık var ve psikolojik olarak kötü etkiledi. Onun için hala tedirginim. Düşünün tokalaşma gibi bir kültür gitti. Artık kimse tokalaşmıyor ve uzun bir süre korkudan tokalaşmayacak da. Ben halen kapalı yerlere gitmiyorum. Zaten fiyatlar da çok arttı, artık gidip bir yere oturamıyoruz. Oturacak para yok cebimizde. Para olmadıktan sonra her yer 24 saat açık olsa ne olur olmasa ne olur” dedi.
    • Remzi Özeç de pandemi sürecinde işsiz kaldığını söylüyor. Normalleşme sürecini olumlu bulduğunu söyleyen Özeç şunları söyledi: “Pandemi bizi çok etkiledi, işsiz kaldık. Öncesinde marketlerde çalışıyordum ama pandemi ile birlikte çıkarıldım, işsiz kaldım. Şuan işsizim küçük bir tarlam var, onunla uğraşıyorum. Yasakların kalkması güzel bir şeydir. Her yer kapalıydı, insanların psikolojisi bozulmuştu. Açılması iyi oldu. Hastalığın azalması sevindirdi ama hala korkusu var.”
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Kovid-19 salgınında vaka sayısının düşük olduğu ve risk haritasında grubunda mavi kategoride olan Diyarbakır’da kontrollü normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme ile birlikte Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Diyarbakır Valiliği daha önce kentte alınan kısıtlamaların yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Karar ile birlikte kahvehaneler, kafeler, lokanta ve restoran gibi işyerleri bugün ilk müşterilerini ağırladı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) kayıtlarına göre 850 esnaf kepenk kapattığı 35 bin kişinin işsiz kaldığı Diyarbakır’da normalleşmenin ilk gününde işyerlerinin boş kalması dikkat çekti. Sokaktaki hareketliliğin eskisi gibi seyrettiği kentte, kahveler ve kafeler eski ilgiyi görmedi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043934237_0:165:3072:1893_1200x675_80_0_0_346b7937444c3f196ed33542f45c64b9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202103021043934523-diyarbakirda-normallesme-yasak-kalkti-ama-mekanlar-yine-bos-kaldi/

    Kovid-19 risk haritasında mavi kategoride yer alan Diyarbakır’da, normalleşme ile birlikte 4 aydır kapalı olan esnaf işyerlerini açmaya başladı. Kahvehane, kafe, lokantalar açılsa da beklenen yoğunluk olmadı. Sokak ve meydanlardaki hareketliliğin işyerlerine yansımadığı kentte, pandemiden tedirgin olan vatandaşlar kapalı mekanları tercih etmiyor.

    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, kahvehane, Restoran, Kafe, Normalleşme, Koronavirüs, Kovid-19, pandemi, Diyarbakır, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Tekerlek şekline sahip olacak uzaydaki ilk otel Voyager Station proje görünümü
      Son güncelleme: 14:10 02.03.2021
      14:10 02.03.2021

      İlk uzay otelinin kapıları 2027'de açılacak

      ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu dünyanın ilk uzaydaki oteline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

      9
    • Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.
      Son güncelleme: 14:01 01.03.2021
      14:01 01.03.2021

      Sular çekildi, Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı

      Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı.

      5
    • Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi.
      Son güncelleme: 12:18 01.03.2021
      12:18 01.03.2021

      Rusya'nın Vorkuta kenti 'buz kent'e döndü

      Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günlerin yaşadı. Son günlerde havanın olağan dışı bir şekide soğumasının ardından bölge halkı kenti terk etmeye başladı.

      7
    • Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli’nin Alata Vadisi’ndeki Aslanlı Mahallesi’nde çok önemli buluntular keşfettik” dedi.
      Son güncelleme: 09:29 28.02.2021
      09:29 28.02.2021

      Mersin’de 8 bin yıllık kaya resimleri keşfedildi

      Mersin’de, ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında sürdürülen çalışmada, bir mağarada; 15’e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu.

      5
    Multimedya
    Tekerlek şekline sahip olacak uzaydaki ilk otel Voyager Station proje görünümü
    İlk uzay otelinin kapıları 2027'de açılacak
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet