Kongo'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Kuzey Kivu Sivil Savunma Koordinatörü Joseph Makundi, 22 Mayıs'ta yaşanan facia sonrası ölenlerin sayısının 22'den 32'ye yükseldiğini belirtti.
Nyiragongo yanardağından görüntüler Sputnik'in galerisinde.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.
Kuzey Kivu Sivil Savunma Koordinatörü Joseph Makundi, 22 Mayıs'ta yaşanan facia sonrası ölenlerin sayısının 22'den 32'ye yükseldiğini belirtti.
Nyiragongo yanardağından görüntüler Sputnik'in galerisinde.
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