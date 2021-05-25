Kongo'daki yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

ABD'nin prestijli törenlerinden Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Theater'da sahiplerini buldu. Drake 'On Yılın Sanatçısı' ödülünü oğluyla aldı. En çok ödül kazanan isim The Weeknd oldu. Güney Koreli grup BTS geceden 4 ödülle ayrıldı.