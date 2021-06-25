Her yıl haziranda gerçekleşen 'Çilek Dolunayı'ndan kareler

2021 yazının ilk dolunayı dün gece farklı noktalardan gözlemlendi. Her yıl haziranda gerçekleşen bu dolunay 'Çilek Ay' ya da 'Çilek Dolunayı' olarak anılıyor. Dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığı biliniyor. Bu dolunay, Dünya'ya en yakın noktada meydana geldiği için aynı zamanda bir 'süper dolunay.'
2021 Yılının Portre Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları açıklandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tribünlerde yer alan güzel kadın taraftarlar hem maçları heyecanla izliyor, hem de desteklerini esirgemiyor.
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen 'müsilaj' birçok yerde etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul sahillerini vuran müsilaj sorunu uzaydan görüntülendi.
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