Bolsonaro ile İsrail'in Brezilya Büyükelçisi'nin yemek fotoğrafı gündemde: Yemeklerin üzerini karalayarak paylaştılar

İsrail'il Brezilya Büyükelçisi ile Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun beraber yemek yediği fotoğrafta, tabaktaki yemekler 'üzeri karalanarak' paylaşılınca sosyal medyada alay konusu oldu.

İsrail'in Brezilya büyükelçiliği tarafından paylaşılan ve Büyükelçi Yossi Shelley ile ülkenin aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun bir arada göründüğü bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, Peru ile Brezilya arasında oynanan Copa America finalini izlemek için bir araya gelen ikilinin maçtan önce yemek yedikleri görülüyor.

Ancak büyükelçilik, paylaştığı fotoğrafta tabaktaki yemekleri 'karalayarak' paylaştı.

Antes da final da Copa América entre Brasil e Peru, o presidente @jairbolsonaro e o @embaixadoryossi almoçaram juntos em Brasília. Eles irão acompanhar a partida desejando sorte para a seleção brasileira em busca de mais um título. Vai Brasil!! pic.twitter.com/trDHb0ftCh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) July 7, 2019

​

Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan gönderi, yemeklerin 'karalanmış' olması sebebiyle tartışmalara da neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, üzeri karalansa da ikilinin yediği yemeğin ıstakoz olduğu görüşünde.

Ancak, kesin olmamakla birlikte yenildiği tespit edilen yengeç, Yahudiliğe göre 'Koşer olmayan' yani helal sayılmayan yemekler arasında.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise, karalanan yemeklere photoshop yöntemiyle başka görseller yerleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise, karalanan söz konusu görselde Bolsonaro'nun tabağına dilimlenmiş portakal görseli ekleyerek, "Size yardım ettim ve daha güzel bir photoshop yaptım. Hoşgeldiniz, masada portakallar bile var" mesajını paylaştı.

Ajudei vcs e fiz um trabalho melhor no photoshop. De nada. Tem até umas laranjinhas pro presida ficar saudável pic.twitter.com/t7dQBmoU3E — Xamander (@andre_llucas) July 7, 2019

​

Bolsonaro'nun tabağına portakal görseli eklenmesinin sebebinin ise 'portakallar' kelimesinin Portekizcede aynı zamanda 'suçlarını örtmeye çalışan beyaz yakalılar' anlamına geliyor olduğu belirtildi. Bu yolla, söz konusu kullanıcının Bolsonaro'yu eleştirdiği öğrenildi.

Bolsonaro, kampanyasında kendisinin 'zorluklar içerisinden gelen bir adam' olduğunu söylemişti ve Başkan Yardımcısı Hamilton Mourão da, The New Yorker'a yaptığı açıklamada "İnsanlar anlamalı, o sao Paolo'nun en fakir bölgelerinden geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak çok sayıda kişi, Bolsonaro'nun pahalı olduğu tahmin edilen yemeğinin yaratmaya çalıştığı imajla keskin bir tezat oluşturduğunu ifade etti.

Büyükelçi Shelley ise, konuyla ilgili görüşlerini öğrenmek isteyen İsrailli kuruluş Ynet'e demeç vermeyi reddetti.