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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron

    Bolsonaro'nun elçisi 'Nice eşcinsel Macron'dan daha erkek' diyerek ekledi: Ejderhayla yatması, onu yangın uzmanı yapmaz

    © AFP 2019 / Ludovic MARIN
    Güney Amerika
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    Amazon orman yangınları yüzünden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında kopan söz düellosu, ilkinin ikincisinin eşiyle alay etmesiyle giderek tümüyle cinsiyetçi hal aldı. 

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2019 / JACQUES WITT
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    Brezilya'nın tanınmış karma dövüş sanatları ustasıyken Devlet Başkanı Jair Bolsanoro tarafından Uluslararası Turizm Büyükelçisi atanan Renzo Gracie, 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Macron'la evliliği için "Bir ejderhayla yatıyor, kadın çirkin" dedi. 

    Emmanuel Macron'dan 'tavuk' diye söz eden Brezilya Turizm Büyükelçisi, "Sanacaklar ki erkekliğini sorguladığım için ona tavuk dedim, oysa ben bu embesilden çok daha erkek pek çok eşcinsel gördüm" diye konuştu. 

    Daha önce Brezilya'nın aşırı sağcı lideri de sosyal medyadaki bir takipçisinin Brezilya ile Fransa first lady'lerini kıyaslayıp "Macron'un niye Bolsonaro'nun peşine düştüğünü şimdi anlıyor musunuz" diye yazdığı memesine şu yanıtı vermişti: "Adamı aşağılamayın, ha, ha."  

    Paulo Coelho
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    Bu kez Amazon'un talan edilmesine izin verilmesinin üzerine yangınlara seyirci kalınmasına tepki gösteren Macron'a yanıt, Bolsanoro'nun elçisi Gracie'den geldi. 

    Brezilya'nın kamu görevlisi sıfatını kazanan karma dövüş sanatları ustası, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi:

    "Süren tek yangın, Brezilyalıların ve başkanımızın kalbindeki yangın, seni palyaço. Buraya gel de seni boynundan yakalayalım, o tavuk boynundan. Beni kandıramazsın."

    UOL haber sitesine de konuşan Gracie, yağmur ormanlarında yangınların normal düzeyde seyrettiğini savunup 'sahte' yangınlar yüzünden turizm gelirlerinde düşüş olduğundan yakındı.

    "Bu palyaçolar çetesi sadece ülkemiz hakkında kötü konuşmak için çenesi açar. Elbette bir sürü insan şaşıracak, benim ona erkekliğini sorguladığım için tavuk dediğimi sanıyorlar, ama ben bu embesilden daha erkek çok sayıda eşcinsel gördüm" diye devam eden Gracie, kendisinin Fransa first lady'sinden 'ejderha' diye söz ettiğinin hatırlatılması üzerine şu sözleri sarf etti:

    'SEN OLSAN BRIGITTE MACRON'U ALIR MISIN?'

    "Sana bir soru soracağım, Macron'un eşi güzel mi çirkin mi? Sen olsan alır mısın? Ülkemiz hakkında bok püsür konuşursan akrabaların dahil aynı şekilde karşılık duymaya hazır olsan iyi olur. Gerçek şu ki bir ejderhayla yatıyor olması onu yangın uzmanı yapmaz. Kadın çirkin, kardeşim."

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