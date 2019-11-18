Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva binlerce kişiye seslendi: Mücadeleye devam

'Yolsuzluk' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla 19 aydır cezaevinde tutulmasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Brezilya'nın eski solcu devlet başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva, dün akşam ülkenin kuzeydoğusundaki Recife kentinde, onuruna düzenlenen bir müzik festivalinde on binlerce destekçisinin katılımıyla bir miting gerçekleştirdi.

‘Brezilyalıların savaşçısı’ sloganlarıyla karşılanan Silva, “Ülke çapında seferber olan bu kadar insanı gördükten sonra şunu söylemek istiyorum: Mücadele sona ermedi. Daha fazlasını istediğimiz için mücadele sona eremez” ifadelerini kullandı.

Bolsonaro’ya mesaj: Ülkeyi bu çeteden kurtaracağız

Silva, serbest bırakılması için başlatılan kampanyanın da daha büyük bir mücadeleye dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Silva, festivalde siyaset konuşmak istemediğini vurgulasa da, Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu eleştirmekten geri kalmadı. Silva, “Hayatımın geri kalanının her bir dakikasında, ülkeyi, ona el koyan bu milis çetesinden kurtarmaya adayacağıma emin olabilirsiniz” dedi.

Tahliyesinin ardından destekçilerine üç kez hitap eden Silva’nın Recife’deki bu mitingi en geniş katılım olması bakımından diğerlerinden ayrılıyor.

19 aydır hapisteydi

Brezilya'da 2003-2010'da devlet başkanlığı görevini yürüten Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 8 yıl 10 ay hapse mahkûm olmuş, 2018'in nisanında tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan ve ‘araba yıkama’ adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Silva, tüm bu iddiaların, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakiplerince ortaya atıldığını savunmuştu.

74 yaşındaki siyasetçi 8 Kasım’da serbest bırakılsa da, iki davadan hüküm giydiği için Brezilya yasaları gereğince herhangi bir kamu görevini icra etmesine izin verilmiyor.