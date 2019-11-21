Bolivya'da sosyalistler Morales'i aday göstermeyecek: Yeni bir isim belirlenecek

Bolivya'da Evo Morales'in ordu baskısıyla istifa etmek zorunda bırakılmasının ardından yeni seçimler için yasal süreç başlıyor. Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi'nden yapılan açıklamada, başkan adayı olarak yeni bir isim belirleneceği belirtildi.

Bolivya'da protestoların ardından ordu baskısıyla devlet başkanlığından istifa eden Evo Morales'in, yeni seçimlerde partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) tarafından yeniden aday gösterilmeyeceği açıklandı.

GazeteDuvar'ın aktardığına göre MAS’ın önde gelen üyelerinden Henry Cabrera, Morales’in ve aynı süreçte istifa eden eski başkan yardımcısı Alvaro Garcia Linera yeniden aday gösterilmeyeceğini söyledi.

Çokuluslu Yasama Meclisi’nin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi’nin de başkan yardımcısı olan Cabrera, "Sosyalizm Hareketi’nin başkanlık ve bakan yardımcılığı için başka adayları olacak" dedi. Yerel medyaya konuşan Cabrera, partisinin yeni seçim kurulu içinse aday göstermeyeceğini açıkladı.

Yeni seçim yasası için tasarı hazırlandı

Bolivya’da Morales’in istifasının ardından göreve gelen geçici hükümet ise yeni seçimler için bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Kongre’ye son olarak, tartışmalı 20 Ekim seçimlerinin sonuçlarının iptalini, yeni bir seçim kurulu atanmasını ve yeni oylama için net bir süreç çizilmesini öngören bir yasa tasarısı sunuldu.

Milletvekillerinin bu yeni seçim yasasını bugün ve yarın meclisin iki kanadında da tartışması bekleniyor. Bununla birlikte, yeni seçimler için henüz kesin bir tarih telaffuz edilmiş değil.