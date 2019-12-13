ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın oğluna yaptırım

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğlu Rafael Ortega Murillo'ya, ailesinin servetini genişletmek adına yolsuzluk ve kara para aklama suçlarına karıştığı gerekçesiyle yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Açıklamasında Rafael Ortega'yı, 'Ortega ailesinin yasadışı finansal şemalarının ardındaki para idaresinden sorumlu kilit isim' olarak nitelendiren Mnuchin, "Hazine Bakanlığı, Ortega'yı, sahip olduğu ve Nikaragua halkına rağmen Ortega rejimini destekleme amaçlı kara para aklamak için kullandığı şirketleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Rafael Ortega, kâr elde etmek, kara para aklamak ve pazarlara imtiyazlı erişim kazanmak için başkan yardımcısı ve first lady Rosario Maria Murillo De Ortega ile birlikte çalışıyor" iddiasında bulundu.

ABD yönetimi, haziran ayında da Nikaragua Ulusal Meclis Başkanı Gustavo Porras, Sağlık Bakanı Sonia Castro, Ulaştırma Bakanı Oscar Mojica ve Telekomüniskasyon Enstitüsü Direktörü Orlando Jose'ye gösterilere yapılan müdahale sırasında ortaya çıkan 'insan hakları ihlallerinde sorumlulukları olduğu' gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.