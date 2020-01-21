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05:37 21 Ocak 2020
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    ABD, Guaido'ya destek için 'yeni adımlar' atacak

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (209)
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'ya destek için yeni adımlar atacağını belirtti.

    Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezüella'da Guaido'yu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

    "Özellikle bir yaptırımdan bahsetmiyoruz ama herkes ABD'nin yapacaklarının bitmediğini bilmeli" diyen Pompeo, Guaido'ya destek için daha fazla adım atılacağını vurguladı.

    Bu arada Pompeo, konferansın ana oturumunda yaptığı konuşmada Venezuela yönetimini, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque gibi gruplarını desteklediği iddiasıyla hedef aldı.

    Pompeo, konferansın gerçekleştirildiği General Santander Polis Okulu'na Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) 17 Ocak 2019'da bombalı araçla saldırdığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. 

    Ortaya çıktığı her yerde terörizmle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Pompeo, "Sadece bir yerlerde bomba patlatanları değil, Venezüella gibi ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) silah bırakmayan unsurlarına kolaylık sağlayanları da kastediyorum" dedi.

    Pompeo, Lübnan Hizbullahının da Venezüella'da faaliyet gösterdiğini iddia etti. Arjantin, Paraguay ve Honduras'ın bu örgütü terör listesine aldığını hatırlatan Pompeo, bölgedeki diğer ülkelerin de bu yönde hareket etmesini beklediklerini dile getirdi.

    Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    'Guaido, kendisini devirmek isteyen temsilcisini azletti'
    Guaido ile görüşme

    Konferansın sonunda Guaido ile görüşen Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Guaido'nun, 'Venezüella'daki demokrasinin yeniden oluşturulması için gösterdiği çabaların bir ilham' olduğunu söyledi.

    Pompeo, ABD’nin 'Guaido’yu ve daha iyi bir gelecek isteyen Venezüella halkını desteklemekten gurur duyduğunu' belirtti. 

    Terörizmle mücadelede Kıta'daki ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil edildi.

    Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonu'ndan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulundu.

    Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (209)
    Etiketler:
    FARC, Kolombiya, Ivan Duque, Venezüella, OAS, Juan Guaido, Mike Pompeo, ABD
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