Brezilya lideri Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bolsanora bir hafta önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Brezilya'da yayın yapan Jornal O Dia sitesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ilk koronavirüs testinin sonuçlarının pozitif olduğunu aktardı.

Habere göre, Bolsanora, test sonuçlarını beklerken oldukça gergindi. Gün boyunca resmi konutundan ayrılmayan Bolsonaro'nun sabah saatleriyde maske ile görüntülendiği belirtildi.

​İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ilk korona testi pozitif çıkmış, Bolsonaro da koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alınmıştı.

URGENTE

O semblante pálido e abatido, com olhos um pouco marejados em sua live na última quinta-feira. O Presidente foi testado como positivo para o coronavírus.#ODia https://t.co/2dyE5w6njA — Jornal O Dia (@jornalodia) March 13, 2020

Bolsanaro ve Wajngarten geçen cumartesi ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Trump'ın bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de koronavirüse ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

Bolsonaro daha önce gazetecilere verdiği bir demeçte, finansal piyasalarını sarsan koronavirüsün medyanın uydurduğu bir 'fantezi' olduğunu söylemişti.