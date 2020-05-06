Venezüella’da yakalanan ABD vatandaşı: Maduro’yu ABD’ye kaçıracaktım

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Twitter hesabından, Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp çalışanı Luke Denman’ın verdiği ifadenin videosu yayınlandı.
#EnVivo 📹 | Rueda de Prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales.https://t.co/kPzUIuNpIX— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 6, 2020
Denman, “Venezüella’ya ulaşıp Caracas’a sızmamız ve havalimanını ele geçirmemiz gerekiyordu <...> uçağın inişini sağlamamız ve Devlet Başkanı Maduro’nun ABD’ye götürülmesini sağlamamız gerekiyordu” ifadesini kullandı.
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