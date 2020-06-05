Meksika'da son 24 saatte 4 bin 442 Kovid-19 vakası tespit edildi

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saat için 4 bin 442 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da yatışma işaretleri gösterirken, Latin Amerika'da yayılımını sürdürüyor.

Meksika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 442 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 105 bin 680'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, son günde virüs nedeniyle 816 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam ölü sayısının da 12 bin 545'e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.