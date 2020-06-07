Brezilya, koronavirüs toplam vaka ve ölüm sayılarını açıklamama kararı aldı

Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, ölüm ve vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırma kararı aldı, bundan sonra sadece son 24 saate dair verilerin açıklanacağını duyurdu.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafelenme gibi önlemleri hiçe saydığı gerekçesiyle eleştiri altında.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadarki toplam vaka ve ölüm sayılarını internet sitesinden kaldırmakla kalmadı, bundan sonra da bu verileri açıklamayacaklarını duyurdu.

Bolsonaro, toplam sayıların şu anki resmi yansıtmadığını savundu.

Brezilya, ABD ve İngiltere'den sonra Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 35.930 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı verilere göre, koronavirüs ülkede 672.846 kişiye bulaştı.