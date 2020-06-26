Test sonuçlarıyla kimseyi tatmin edemeyen Bolsonaro: Daha önce koronavirüse yakalanmış olabilirim

Salgını hafife alan tutumuyla çok tepki çeken ve mahkeme kararıyla maske takma zorunluluğu getirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ‘daha önce koronavirüse yakalanmış olabileceğini’ söyledi.

ABD’den sonra salgından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki kere test yaptırmasına ve sonucun negatif çıkmasına rağmen daha önce koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı. Bolsonaro, bir test daha yaptırabileceğini belirtti.

Bolsonaro, test sonuçlarının hastane tarafından kamuoyuna açıklanmaması için hukuki çaba harcamış, verilerin silinmesi talimatı Yüksek Mahkeme tarafından engellenmişti. Bu da hastalığa yakalanıp yakalanmadığına dair soru işaretleri doğurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirilmiş, takmaması halinde 2 bin real para cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti.

Jair Bolsonaro, salgının başlangıcından itibaren virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin salgından daha zararlı olduğunu savunuyor.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 54 bin 971 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 1 milyon 228 bini geçti.