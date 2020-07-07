Trump'la görüşmeye hazırlanan Meksika lideri Obrador: Koronavirüs testim negatif

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD- Meksika- Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) için ticari uçakla Washington’a gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geleceği ziyaret öncesi açıklama yapan Obrador, yeni tip koronavirüs testini yaptırdığını belirterek, “Evet, test yaptırdım. Belgemi aldım” ifadelerini kullandı.

Obrador, Beyaz Saray’ın varışta kendisinden testi tekrar yaptırmasını istediği halde bunu yapacağını da söyledi.

Aylardır koronavirüsle ilgili çelişkili mesajlar veren Meksika lideri, birçok kez vatandaşlardan dikkatli olmalarını isterken kendisi hiçbir zaman maske takmadı ve her zaman ekonominin yeniden açılmasını istedi.

El presidente #LópezObrador confirmó esta mañana que ya se hizo la prueba de #COVID19, previo a su viaje a #Washington, afirmando que si debe realizarla de nuevo, así lo hará pic.twitter.com/1OliNnlsLR — Paola Barquet (@paobarquet) July 7, 2020

Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ilk

ABD ve Kanada’yla imzalanan serbest ticaret anlaşmasını kutlamak için bu ziyareti gerçekleştiren Obrador, başkan olduğundan beri ilk kez yurt dışı ziyareti düzenliyor. Obrador'un perşembe günü dönmesi bekleniyor.

Kanada Başbakanı Trudeau katılmayacak

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün yaptığı açıklamada, Trump ile Obrador'la planlanan görüşmeye katılmayacağını söyledi.

Trudeau, cuma günü de koronavirüs salgını ve ABD'nin uygulamakla tehdit ettiği alüminyum ve çelik tarifelerine işaret ederek Beyaz Saray'dan gelecek davetiyeyi reddedebileceğini ima etmişti.

Prime Minister Justin Trudeau of Canada confirmed on Monday he won’t attend a meeting in Washington this week with President Trump and President Andrés Manuel López Obrador of Mexico https://t.co/0IlUSzVFzz — The New York Times (@nytimes) July 7, 2020

​Koronavirüsün ekonomiyi ve uluslararası ticareti ciddi şekilde etkilediği bir dönemde yürürlüğe giren bu yeni anlaşmanın ilgili ülkelerin 1.2 trilyon dolara ulaşan ticari ilişkisini yeniden desteklemesi bekleniyor.