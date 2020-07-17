Yasa tasarısı geçti, milletvekili pembe peleriniyle sevinç turu attı

Şili’de acil koronavirüs yardımını öngören yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi karşısında aşırı coşkuya kapılan bir milletvekilinin, pembe pelerin ve yelpazelerle yaptığı ‘sevinç turu’ sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Eski gazeteci ve şimdi solcu Broad Front (Geniş Cephe) milletvekili olan Pamela Jiles, Şili parlamentosunu renklendiren sevinciyle dünyanın gündemine yerleşti.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yoksul kesime, özel emeklilik fonlarının yüzde 10’una kadarını çekmesi için hak tanıyan ve halkın desteklemesine karşılık merkez sağ hükümetin sıcak bakmadığı yasa tasarının kabul edilmesi Jiles’ın sevincini tetikledi.

Tasarının büyük bir destekçisi olan Jiles, sırtına geçirdiği pembe pelerini ve ellerine aldığı pembe yelpazelerle, milletvekillerinin şaşkın bakışları arasında parlamento sıraları arasında sevinç turu attı. Jiles’ı, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir bacağında takılı olan ortez bile durduramadı.

Have been hearing of too much serious politics past few days.



Check this out “a little fun in parliament”



Pink caped Chilean congresswoman Pamela Jiles celebrated the passing of a bill on pensions proposed amid the spread of the coronavirus! 🇨🇱🦸‍♀️ pic.twitter.com/q4LrUvWWoi — Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) July 16, 2020

Ön sıralarda oturan ve tasarıya karşı çıkan hükümet mensuplarının önünden defalarca geçen Jiles, diğer milletvekilleri tarafından videoya alındı. Pek çok milletvekili Jiles’a alkışlarla destek verdi.

Los políticos cada día nos sorprenden más 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/oizFU4cxL3 — Sopitas (@sopitas) July 17, 2020

Pamela Jiles’ın performansı sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar Jiles’ı koşmasıyla meşhur Japon anime karakter Naruto’ya benzetti. Hatta Jiles’ın bebekleri bile yapıldı. Öte yandan söz konusu tasarı önümüzdeki hafta senatörlerin oyuna sunulacak.

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