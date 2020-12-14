Maduro: Sputnik V aşısı en güvenlisi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'da üretilen Sputnik V aşısı için "Şu ana kadar üretilmiş en güvenli aşı" yorumu yaptı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya’nın Sputnik V aşısının şu ana kadar üretilmiş en güvenli aşı olduğunu ve ülkesinde Nisan 2021'de kitlesel aşılama yapılabileceğini söyledi. Maduro, kitlesel aşılama için Rus ve Çin aşılarına erişim beklediklerini hatırlattı.

Maduro, Sputnik V aşısının yaklaşık dört ay etkili olan diğerlerine kıyasla iki yıllık bağışıklık sağladığını vurguladı ve "Şimdiye kadarki en güvenli aşı, Rus deneyimini bir araya getiren Sputnik V'dir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık tıp deneyiminin ve özellikle gezegenimizi ciddi hastalıklardan kurtaran aşı yaratımının varisidir" dedi.

Cumartesi günü, cumhurbaşkanının oğlu Nicolas Maduro Guerra, Rus aşı denemelerinin bir parçası olarak Sputnik V aşısının ilk dozunu aldı.

Latin Amerika'da Sputnik V aşısı alan ilk ülke olan Venezuela'da klinik araştırmalarda 2.000 katılımcı var.