Brezilya'daki 33 metrelik vajina heykeli aşırı sağın tepkisini çekiyor

Brezilya'da 33 metrelik betonarme bir vajina, ülkenin aşırı sağcı başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin toplumun sol kesiminden sanat savunucularıyla çatışmasına yol açtı.

Diva adlı el yapımı heykelin açılışı cumartesi günü, Brezilya'nın kültürel açıdan en canlı eyaletlerinden biri olan Pernambuco'daki eski bir şeker fabrikasının arazisindeki kırsal bir sanat parkında sanatçı Juliana Notari tarafından açıldı.

Bir Facebook gönderisinde Notari, bir yamaca yerleştirilen kırmızı renkli vulva (kadın dış cinsel organı) ile ‘fallosantrik ve insan merkezli Batı toplumumuzdaki doğa ve kültür arasındaki ilişkiyi sorgulamayı’ ve ‘cinsiyetin sorunsallaştırılması’ tartışmasını kışkırtmayı amaçladığını söyledi.

Sanatçı, kısmen Bolsonaro’nun Brezilya'sında hakim hale gelen hoşgörüsüzlük iklimine bir gönderme gibi görünen eser için "Günümüzde bu sorunlar giderek daha can yakıcı hale geldi" yorumunu yaptı.

Bu yorum, Notari'nin sanatına yönelik öfkeli ve çoğu zaman müstehcen tepkilerle hemen doğrulandı. Bolsonaro destekçisi eleştirmenler sanatçının Facebook sayfasını öfkeyle doldurdu. Sayfaya "Soldaki yararlı aptallardan başka kimi kandırdığınızı sanıyorsunuz?” diye yazıldı. Bolsonaro gibi ABD yanlısı politik yorumcu ve astrolog Olavo de Carvalho, geleneksel olarak küfürlü bir tweet ile konuyu tartıştı.

Toplumun Bolsonaro destekçisi olmayan diğer kesimleri ise Notari’nin yapımı 11 ay süren reçine kaplı heykeline olumlu yaklaşımlar üretti. Ünlü trans karikatürist Laerte Coutinho, "Bu çalışmada üzerinde düşünülmesi gereken çok şey var" diye tweet attı.

Başka bir kişi şöyle yazdı: "Onu sevdim! Böyle bir güzellikle açığa çıkan samimi bir yanımız. Feminizmi ve nüanslarını yücelten bu tür çalışmalara daha çok ihtiyacımız var. "

Pernambuco'dan bir film yönetmeni olan Kleber Mendonça Filho, Notari'yi Brezilya tarihindeki böylesine muhafazakar bir dönemi devasa bir vajina ile yanıtladığı için övdü, "Çalışmanıza verilen tepkiler toplumun bir aynası, bir başarıdır" tweet'i attı.

Bolsonaro, 2019'da göreve başladığından bu yana, kendisini desteklemeyen sanatçıları, ‘komünist çöplerini satmak için kamu fonlarını söğüşleyen süngerler’ olarak tanımlamıştı.

Geçen yıl Kovid-19'dan pek çok tanınmış sanatçı öldü ve Bolsonaro bu ölümler karşısında sessiz kaldı.