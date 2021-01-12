Arjantin, Sputnik V aşısının ikinci partisini cumartesi günü teslim alacak

Aerolineas Argentinas havayolu şirketi, Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği ve daha önce ilk partisinin Arjantin’e ulaştığı Sputnik V aşısının ikinci partisini önümüzdeki cumartesi günü tedarik etmeyi planladığını duyurdu.

Şirketin Başkanı Pablo Ceriani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bu perşembe saat 21.00'de bir uçak Moskova'ya hareket edecek. Uçağın görevi, oradan 300 bin doz Sputnik V aşısını buraya teslim etmek” ifadelerini kullandı. Ceriani ayrıca ‘Uçağın Moskova’dan dönüşünün cumartesi öğle saatlerine denk gelecek şekilde planlandığı’ bilgisini verdi.

El vuelo, que está previsto que arribe al país el sábado al mediodía, tendrá una duración de 40hs aprox. y estará integrado por un total 20 personas para poder desarrollar la operación sin paradas técnicas. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) January 12, 2021

Arjantin yönetimi, 29 Aralık 2020’de Sputnik V aşısı ile ülke nüfusunun toplu aşılanmasına başlandığını duyurmuştu. Arjantin, 23 Aralık 2020’de Rus aşısının ülke içinde kullanımını tescil etmişti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), geçen ay tedarik edilmesi planlanan 10 milyon doz Sputnik V aşısından 300 bin dozluk ilk partisinin Arjantin'e teslim edildiğini bildirmişti.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "300 bin doz aşının teslimatıyla, Arjantin'deki ortaklarımız 2020'in sonundan önce kitlesel aşılamaya başlayabilecek" açıklamasında bulunmuştu.