Sputnik V aşısı Peru’da bir ay içinde tescil edilebilir

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Latin Amerika ülkesi Peru’da önümüzdeki bir ay içinde tecil edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Peru Sağlık Bakanlığı ile görüşme halinde olduğunu doğruladı. Rus aşısı bu ülkede bir ay içinde tescil edilebilir” ifadelerine yer verildi.

Peru hükümeti, ileride Sputnik V aşısını satın almak amacıyla RDIF ile bir gizlilik anlaşması imzalamıştı.

Daha önce Peru’nun Rusya Büyükelçisi Juan del Campo, Moskova ve Lima'nın koronavirüsle mücadele için Sputnik V aşısının kullanımını müzakere ettiklerini, Perulu yetkililerin henüz satın alma kararı vermediğini açıklamıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) işbirliği ile geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.