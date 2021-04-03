Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, antikor testi sonucunda koronavirüs pozitif olduğunun anlaşıldığını, bu sonucun PCR testi ile doğrulanmasını beklediklerini belirtti. Arjantin lideri, semptomlarının hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini de ekledi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez Twitter açıklamasında, “Sizlere söylemek isterim ki bugün ateşimin 37.3 dereceye çıkması ve biraz baş ağrısı çekmem sonrası antikor testi yaptırdım, sonuç pozitif çıktı” dedi.

“Dikkatli olmalıyız. Herkesten tavsiyeleri uygulamalarını rica ediyorum. Pandemi geçmedi” diye devam eden Fernandez, şu anda pozitif olduğunun kesinleşmesi için PCR testi sonuçlarını beklediklerini belirtti ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Antikor testleri, vücutta belli bir virüse karşı antikor bulunup bulunmadığını anlamaya yarıyor. Antikorun bulunması bağışıklık sisteminin söz konusu virüsle savaş hâlinde olduğunu gösteriyor, yani virüsün varlığına işaret ediyor olabiliyor. Ancak en güvenilir test PCR testi olarak kabul ediliyor.

Ofisi, Sputnik V aşısı olduğunu açıklamıştı

Arjantin Devlet Başkanı’nın Rusya’da geliştirilen Sputnik V isimli koronavirüs aşısını olduğu biliyor. Ofisinden ocak ayında yapılan açıklamada, Fernandez’in Rus Sputnik V aşısının ilk dozunu olduğu belirtilmişti. Arjantin’de yayınlanan Clarin gazetesi Devlet Başkanı’nın daha sonra aşının ikinci dozunu da olduğunu yazdı.

Sputnik V: Aşı sizi ciddi semptomlardan koruyacak, bir an önce iyileşmenizi dileriz

Sputnik V aşısının geliştiricileri, aşı olmuş olmasının Fernandez’i hastalığı ağır geçirmekten koruyacağını belirtti.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fernandez’in pozitif olduğunu söylediği tweet alıntılanıp, “Bunu duyduğumuza üzgünüz. Sputnik V hastalığa karşı yüzde 91.6 etkili, hastalığın ağır geçirilmesine karşıysa yüzde 100 etkili. Hastalık doğrulanırsa ve geçirilirse, aşılanma ciddi semptomlar olmadan hızlı bir iyileşme sağlayacaktır. Bir an önce iyileşmenizi diliyoruz” denildi.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery! — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021

Gamaleya Enstitüsü: Aşı, enfekte olmayı ihtimal dışı bırakmaz, ancak ağır semptomları önler

Bunun yanında Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü’nün Başkanı Aleksandr Gintsburg RİA Novosti haber ajansına açıklamasında, Arjantin liderinin durumunun grip benzeri bir sendromu andırdığını belirtti ve aşı olmanın bu durumu tamamen imkansız hale getirmediğini, ancak hastalığın ağır sonuçları olmasını engellediğini kaydetti.

Gintsburg, “Aşı olmak enfekte olmayı tamamıyla ihtimal dışı bırakmaz, söylediğimiz gibi aşı olanların yüzde 8’i risk alanında bulunmaktadır. Ancak aşı olmak, ağır semptomları ihtimal dışı bırakır” dedi.

Gamaleya Enstitüsü Başkanı, Fernandez’in semptomlarının şu anki kadarıyla kalacağını ve ciddi hastalık belirtileri göstermeyeceğini umduklarını da ekledi.