Brezilya'da günlük ölü sayısı 4 bini geçerken, Azrail'den 'Bolsonaro'nun adı ölüm olsun' protestosu

Kovid-19 pandemisinde yetkililerin umursamaz icraatlarını Azrail kılığına girerek protesto etme yayılıyor. Pandemiden ABD'den sonra en çok etkilenen ülke konumundaki Brezilya'da daha bulaşıcı bir varyantın yayılmasına koşut günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçerken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 'öldürücü' sağlık politikaları bir sanatçı tarafından Azrail kılığında kol gezmeyle protesto ediliyor. Almanya'da yaşayan Brezilyalı multimedya sanatçısı-aktivist Rafael Puetter, her gece Azrail kılığında Berlin yollarına düşüyor.

Performasına geceyarısı Brezilya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde başlayan Puetter, buradan Brandenburg Kapısı'na yürüyor, ardından Alman parlamentosunun önüne giderek son 24 saatte Brezilya'da Kovid-19'dan ölen kişi kadar ayçiçeği tohumu sayarak bir şişeye dolduruyor.

I tweeted here last year that Brazil's President is a Covid criminal: 'Grim reaper' Berlin artist protests Brazil's virus stance https://t.co/o6XiFlbj8G — Taurus (@Taurus86635204) April 7, 2021

Dün Brezilya'da pandeminin başından beri en yüksek günlük can kaybı olan 4195 ölümle toplam ölü sayısı 336 bin 947'ye ve 86 bin 979 yeni vakayla toplam vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e çıktı. Bazı şehirlerden sağlık sisteminin çökmenin eşiğine geldiği ve tüm yatakların dolu olduğu hastanelerde hastaların sıra beklerken öldüğüne dair haberleri gelirken, 'Brezilya'nın Trump'ı' lakaplı Bolsonaro kapanma önlemlerine karşı çıkmayı sürdürürken, bazı yerel yetkililerin getirdiği kısıtlamaları iptal ettirmek için yargıya başvuruyor.

Arkasında "SOS Brezilya" yazan kapüşonlu siyah cübbe giyip kuru kafa maskesi takan, Brezilya bayrağı renginde kuşak takıp eline tırpan misali sopa alan Puetter de performansını "Ölüm kılığına giriyorum. Bence Başkan Bolsonaro öldürücü sağlık politikalarını teşvik ettiğinden, ölüm, pek çok bakımdan bu hükümeti simgeliyor. Brezilya'da olan bitenin net bir imgesini sunuyorum" diye açıklıyor.

Sanatçı-aktivist, her gün Brezilya'daki can kaybı kadar şişeye attığı ayçiçeği tohumlarından daha sonra bir anıt yapmayı planlıyor.

Daha önce ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir avukat da pandemiye rağmen sahillerin halka açılmasını Azrail kılığına girerek protesto etmişti.

Plajlarda ve sokaklarda Azrail kılığında kol gezerek kalabalıklaşmaya karşı uyarıda bulunmaya çalışan avukat Daniel Uhlfelder, eyalet seçimlerinde Demokrat Parti adaylarını desteklemek için yardım kampanyası da başlatmıştı.