Kolombiya hükümetinden Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in protestolarla ilgili eleştirilerine kınama

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ülkede süren protestolarla ilgili c'in yaptığı açıklamayı kınadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, Kolombiya'daki polis müdahalesini 'kurumsal şiddet' olarak nitelediği açıklamalarına cevap verdi.

Kolombiya hükümeti adına yapılan açıklamada, "Binlerce Kolombiyalının hukuk kurallarımıza uygun olarak ülke çapında barışçıl protestolar gerçekleştirmek için tüm garantilere sahip olduğunun, Ulusal Hükümetin, tüm sektörleri diyaloga davet ettiğinin ve bunu yürüttüğünün farkında olmayan Başkan Alberto Fernandez'in açıklamalarını kesin bir şekilde reddeder" ifadelerine yer verildi.

Fernandez’in açıklamalarının 'keyfi müdahale' olarak nitelendiği açıklamada, "Kolombiyalı demokratik kurumsallık, vatandaşların anayasal haklarını korumaktadır ve keyfi bir müdahale olmanın yanı sıra, bir arada yaşama ve uzlaşmaya katkıda bulunmayan, kutuplaşmayı beslemeye çalışan bu tür beyanlar sebebiyle de itibarını yitirmeyecektir" denildi.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Twitter hesabından polis müdahalesine karşı kendini koruyan gösterici fotoğrafını paylaşmıştı.

Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido. pic.twitter.com/ddDutWEfDa — Alberto Fernández (@alferdez) May 7, 2021

Fernandez, "Kolombiya’da sosyal protestolara karşı uygulanan baskıyı endişeyle izliyorum. Kolombiya halkının sosyal barışa dönmesi için dua ediyor ve Kolombiya hükümete de insan haklarını koruyarak, uygulamada olan tuhaf kurumsal şiddeti durdurması için ısrar ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.