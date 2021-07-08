Arjantin Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısı yaptıranların hastaneye yatış oranı yüzde 0.0027

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede kullanılan aşılarla ilgili yayınlanan raporda, vatandaşların 7 milyon Sputnik V, 3.5 milyon Sinopharm ve 2.3 milyon doz AstraZeneca aşısı ile aşılandığı belirtildi. Raporda, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısıyla aşılananların hastaneye yatış oranının yüzde 0.0027 olduğu kaydedildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) temsilcisinin Sputnik V’nin Telegram kanalından paylaşılan açıklamasında, "Arjantin Sağlık Bakanlığı'nın yeni verileri, Sputnik V aşısının yüksek güvenlikli bir aşı olduğunu bir kez daha doğruladı. Hastaneye yatmayı gerektiren ciddi vakalar son derece nadir (sadece yüzde 0.0027)" denildi.

Temsilci ayrıca, Sputnik V aşısının güvenliğinin başta Macaristan, Meksika, Sırbistan, San Marino, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde onaylandığını belirtti.

Arjantin Sağlık Bakanlığı’na göre, Sputnik V aşısında 100 bin dozda 548.7 AstraZeneca’da 132.3 ve Sinopharm’da 34.6 advers reaksiyonu vakası tespit edilirken, başlıca şikayetler hafif ateş, baş ağrısı, kas ve eklemlerde ağrı şeklinde oldu.

Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Nature’de, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının güvenli ve etkili bir aşı olduğu, kullanıldığı 70’i aşkın ülkede şu ana kadar ciddi yan etki veya ölümlerin kaydedilmediği belirtilen bir makale yayınlandı. Şubat ayında ise dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, Sputnik V’nin yüksek etkinliğini ve güvenliğini teyit eden üçüncü faz çalışmalarının sonuçlarını yayınlamıştı.