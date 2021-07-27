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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

    Kolombiya, ABD'den Venezüella'yı teröre destek veren ülkeler listesine almasını istedi

    © REUTERS / Nathalia Angarita
    Güney Amerika
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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD'den Venezüella'yı teröre destek veren ülkeler listesine almasını talep etti.

    Kuzey Santander yönetim bölgesinde askeri tabura bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırı ile kendisinin içinde olduğu başkanlık helikopterine yönelik silahlı saldırının faillerinin Venezüella'da himaye edildiğini savunan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ABD'ye çağrıda bulundu.

    3. Uluslararası Kentsel Terörizmin Analizi ve Önlenmesi Semineri'nde bir konuşma yapan Duque, "Venezüella'daki diktatörlük rejiminin rızası, terörizmi destekleyen bir ülke olarak ABD'nin deklarasyonunu hak ediyor. Terörizm insanlık tarihinin farklı zamanlarında hissedilen ortak bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

    Duque, terör örgütlerini koruyan ve destekleyenlere yaptırım uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Venezüella topraklarında hazırlanan planların niyetleri apaçıktır. Terörizmin sponsoru olan diktatör rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ediyor" dedi.

    Venezüella'dan Duque'ye tepki

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Duque'nin suçlamalarına Twitter hesabından yanıt vererek, "Bu kadar şüpheci olma. Uyuşturucu ve şiddet ihraç eden bir narkotik hükümetin başındasınız. İç barış seçeneğini ortadan kaldıran ve şiddet yaratmak, ayrıca bölgedeki başkanları öldürtmek için paralı askerler gönderen iktidardaki terörist fabrikası" diye konuştu.

    10 kişi gözaltına alınmıştı

    Kolombiya'da bomba yüklü araçla tabura yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla 23 Temmuz'da 10 zanlı yakalanmıştı.

    © REUTERS
    Kolombiya, askeri birlikte meydana gelen bombalı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu sorumlu tuttu
    Başsavcı Francisco Barbosa, açıklamasında, askeri birliğe yönelik saldırının aydınlatılması için 20'den fazla uzmanla titiz araştırma yürüttüklerini belirterek, olayın arkasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin olduğunu söylemişti.

    Savunma Bakanı Diego Molano da düzenlediği basın toplantısında, 30. Tugay'a yönelik saldırının Venezüella'da planlandığını öne sürerek, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eski FARC muhaliflerini muhafaza etmekle suçlamıştı.

    Ayrıca yakalanan saldırganların Devlet Başkanı Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine 26 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

    Ulusal Ordu'ya bağlı 30. Tugay'ın içindeki askerlerin bulunduğu alanda 16 Haziran'da bomba yüklü iki aracın infilak ettirilmesi sonucu 36 asker yaralanmıştı.

    Etiketler:
    Jorge Arreaza, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), Bombalı saldırı, teröre destek veren ülkeler listesi, Ivan Duque, ABD, Venezüella, Kolombiya
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