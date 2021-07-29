'Bolivya’da Sputnik V'nin diğer aşılarla kombinasyonu olasılığı araştırılacak'

Bolivya Sağlık Bakan Yardımcısı Alejandra Hidalgo, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının ikinci dozu yerine Çin’in geliştirdiği Sinopharm aşısını kullanma olasılığını araştırdığını belirtti.

Unitel TV’ye konuşan Hidalgo, “Vatandaşlarımızın aldığı ilk doz Sputnik V’nin Sinopharm veya diğer aşılarla kombinasyonu olasılığını araştırıyoruz. Bu konu immünologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, yoğun bakım üniteleri hekimleri ile birlikte değerlendirilecek” dedi.

Hidalgo, Avrupa'da aşıların kombinasyonu üzerine yürütülen çalışmaları takip ettiklerini belirterek, Sputnik V’nin ilk dozunun yüzde 80 oranında koruma sağladığına vurgu yaptı.

Temmuz ayı başlarında Arjantin'in Buenos Aires eyaleti Sağlık Bakanı Fernand Quiros, gönüllülerin katılımıyla Rus Sputnik V aşısının diğer aşılarla kombinasyonu çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.