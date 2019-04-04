Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu: NATO'nun Yugoslavya'da yaptıklarını asla unutmayacağız

NATO'nun Yugoslavya'da zayıflatılmış uranyum mermileri de kullanarak 2 binin üzerinde sivili öldürdüğü saldırıların üzerinden 20 yıl geçti. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Twitter'da bu saldırılara ilişkin videoyu ‘Asla unutmayacağız' notuyla paylaştı.

© AFP 2019 / JOHN THYS Çijov: NATO’nun Yugoslavya bombardımanının hukuk dışı olduğuna hiç şüphe yok

NATO'nun Yugoslavya'ya karşı düzenlediği silahlı saldırının üzerinden 20 yıl geçti. 1999 yılında 24 Mart ile 10 Haziran arasında gerçekleştirilen bombardımanlar neticesinde 89 çocuk dâhil 2000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve binlerce yaralandı.

NATO, BM Güvenlik Konseyi'nden yetki almadan Yugoslavya'ya yönelik saldırısına ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi katıldı.

Saldırılar sonucunda, çoğu Sırp olan 200 bin Kosova sakini evlerinden oldu.

NATO'nun düzenlediği hava saldırılarında zayıflatılmış uranyum mermileri de kullanıldı. 2002 Mart ayında, NATO'nun bombardımanları sebebiyle Kosova'ya radyoaktif bulaştığı doğrulandı.

NATO'nun uranyumlu saldırıları sonucu, Karadağ ve Sırbıstan'da toprak ve suya zehir karıştı ve kanser hastalıklarında ciddi artış yaşandı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırılarına ilişkin bir video paylaştı. Videonun sonunda ‘Asla unutmayacağız' sözlerine yer verildi.

#NATO’nun #Yugoslavya’ya karşı düzenlediği silahlı saldırının üzerinden 20 yıl geçti. 1999’da 24 Mart ile 10 Haziran arasında sürdürülen bombardımanlar neticesinde 89 çocuk dâhil olmak üzere 2000 üstünde sivil hayatını kaybetti ve binlerce yaralandı.https://t.co/7cmbkl4tml pic.twitter.com/9QQyYgUwx2 — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) April 4, 2019

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