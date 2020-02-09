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18:29 09 Şubat 2020
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    Büyükelçilerin katılımıyla Turistik Doğu Ekspresi'nde yapılan AB-Türkiye İşbirliği toplantısı

    Avrupalı büyükelçiler, AB-Türkiye İşbirliği toplantısını Doğu Ekspresi'nde düzenledi

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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    Türkiye ulaştırma sektörü iş birliği kapsamında düzenlenen organizasyonla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve eşleri, Turistik Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğuna katıldı.

    Seyahat kapsamında, Turistik Doğu Ekspresi'nde "AB-Türkiye İş Birliği" konulu toplantı da düzenlendi.

    Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan ile Selim Dursun, Berger, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Romanya, Portekiz, Belçika, Malta, Hollanda, Hırvatistan, Finlandiya, İrlanda ve Yunanistan'ın Ankara büyükelçileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı katıldı.

    Turistik Doğru Ekspresi'nin ilk durağı olan Sivas'ta Divriği Ulu Cami'yi, Erzurum'da Çifte Minare ve Üç Kümbetler'i ziyaret eden büyükelçilerin son durağı Kars'taki Ani Harabeleri oldu.

    Doğu Ekpresi'nin Türkiye'nin turistik sembolü haline geldiğini ve insanların bu eksprese yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Berger, "Bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü, yol boyunca gördüğünüz manzara, kar ve nehirler çok güzel. Aslında bu seyahati biz sonbaharda yapacaktık ama bize 'kar yağışını bekleyin' dediler. Gerçekten çok güzel bir görüntü" ifadelerini kullandı.

    'Burada olduğumuz için mutluyum, bir meslektaşım haftalardır bilet bulamıyormuş'

    Doğu Ekspresi'nde bilet bulmanın zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, bu trende olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Berger, "Bu etkinliği organize ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu trende olduğumuz için çok mutluyuz çünkü bu tren Türkiye’nin turistik simgelerinden biri haline geldi. Herkes bu trene binmek istiyor. Dün bir meslektaşımla buluştum, bu trene bineceğim için kıskançlıydı çünkü haftalardır Doğu Ekspresi bileti bulmaya çalışıyormuş ancak bulamamış. Bu yüzden bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Meslektaşım Avrupa Birliği’nden değildi, bu yüzden kıskanmıştı" dedi.

    Türkiye'nin doğu bölgesine ilk kez gelmediğini ancak Turistik Doğu Ekspresi'ne ilk kez bindiğini kaydeden Berger, "Daha önce Sivas Divriği'ye Sivas Kongresinin 100'üncü yılı dolayısıyla geldim" şeklinde konuştu.

    Divriği gezisi sırasında Ulu Cami'den ve cami imamının sesinden etkilendiğini vurgulayan Berger, "Divriği'yi çok beğendim. Yarın gideceğimiz Ani Harabelerini de gezmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

    Avusturya'da imparatorun kullandığı trenin kiralanarak, toplantı, düğün, yemek gibi organizasyonların yapılabildiğini ifade eden Berger, insanların trenlerini sevdiğini aktardı.

    'Buranın özel olduğunu düşünüyorum'

    Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise 2019 yılında Kars ve Erzurum'a kayak amaçlı seyahat yaptığını bildirerek, hem kayak pistini hem de otelleri çok beğendiğini söyledi.

    Ani Harabeleri'ni daha önce gezme fırsatı bulduğunu kaydeden Cvitanovic, "Ani öyle bir yer ki, bir kere gördükten sonra unutmak mümkün değil. Ben Türkiye'nin bütün bölgelerini seviyorum ama buranın özel olduğunu düşünüyorum. Sarıkamış'ı çok görmek istiyorum, yürüyüş açısından oldukça etkileyici bir yermiş. Çok güzel tesisler ve yerler var" dedi.

    Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat imkanı sağladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ'ye teşekkür eden Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe ise, büyükelçilerin trende buluşmasının zekice bir girişim olduğunu söyledi.

    AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger'in eşi Marilena Berger de, Turistik Doğu Ekspresi'nin muhteşem olduğunu kaydederek, "Tren çok güzel, kesinlikle seyahat edilmeye değer. Manzara çok güzel, herkes ömründe bir defa bu seyahati yapmalı" ifadelerini kullandı.

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