Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni atamalar

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına Kadir Turgut, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan spor müşavirliğine ise olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül atandı.

Öte yandan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yavuz Gürhan, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Kadir Kılıç ve Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilent Akar, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Selman Ayaz getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine de Hasan Hüseyin Aydemir’i, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan hukuk müşavirliğine İsmail Tezer’i, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ise İbrahim Şenel’i atadı.