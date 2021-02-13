Kayıt
14:22 13 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    kar yağışı

    'Felaket halini almasa da kuvvetli kar yağışı geliyor'

    © İHA / HURİYE FERAH VANLI - MURAT KANBER
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1043568706_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_458567cf728993bf0b4cb7d992b52199.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/haberler/202102131043804073-felaket-halini-almasa-da-kuvvetli-kar-yagisi-geliyor/

    İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı yüksek bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, yoğun kar yağışı beklediklerini ancak bunun bir felaket haline dönüşmeyeceğini söyledi.

    İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı yüksek bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Hürriyet’e sıcaklıkların düşmesini değerlendiren uzmanlar yoğun kar yağışının beklendiğini ancak 1987 kışındaki gibi yoğun bir kar yağışının muhtemel olmadığını söylediler. 

    ‘Kar yağacak ama 1987’deki gibi yoğun bir kar yağışı olmayacaktır’

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyerek kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir ‘felaket’ halini alacağını düşünmediklerini belirtti. Demirhan, “Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz” dedi.

    ‘Bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabilecek’

    Dr. Demirhan Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlamasını beklediklerini söyleyerek “Kar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sıcaklıkların da buna bağlı olarak 2 ile 0 derece arasında olması bekleniyor. Her yerde kar örtüsü görebileceğiz. Ama bazı bölgelerde 20 cm’ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Kar yağışı gece boyu da devam eder dedi. 

    ‘Pazartesi kar yağışına kuvvetli rüzgar eşlik edecek’

    Demirhan Pazartesi günü ise kar yağışına hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgarın da eşlik edeceğini ifade ederek “Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir” diye konuştu. Dr. Demirhan Salı günü de kar yağışının ve kuvvetli rüzgarın devam edeceğine işaret etti. 

    ‘Sıcaklık mevsim normallerine dönecek’

    İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’yi etkileyen hava sistemlerini ise şöyle anlattı: 

    “Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da lodos gibi ısıtıcı güneyli rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtınaya dönüyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini yurdumuz üzerine yönlendiriyor.
    Cumartesiden itibaren bu sistemin üreteceği yıldız, poyraz ve karayel gibi kuzeyli sert rüzgârlar, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri düzeyine gelmesine sebep olacak. Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak.”

    İlgili konular:

    Prof. Dr. Şen, İstanbul'da kar yağışının en kuvvetli olacağı günleri açıkladı
    İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı
    AKOM'dan uyarı: Kar yağışı Sibirya üzerinden geliyor
    Etiketler:
    uzman, Yağmur, Yağış, mevsim, Kar yağışı, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in Eskişehir'deki Anadolu, Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu işletmelerinde pistlerin şampiyonluk adayı taylarını yetiştiriyor. Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Baba Mevlüt, Kurtel, Sonalp, Hisarbey, Özgünhan, Ateştopu gibi bir dönemin şampiyon atların tayların ocak ayı itibarıyla doğumları gerçekleşiyor. Haziran ayına kadar sürmesi planlanan doğumlarda toplam 366 tayın dünyaya gözlerini açacağı tahmin ediliyor.
    Şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı: 366 tayın doğması bekleniyor
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet