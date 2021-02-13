'Felaket halini almasa da kuvvetli kar yağışı geliyor'

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı yüksek bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Hürriyet’e sıcaklıkların düşmesini değerlendiren uzmanlar yoğun kar yağışının beklendiğini ancak 1987 kışındaki gibi yoğun bir kar yağışının muhtemel olmadığını söylediler.

‘Kar yağacak ama 1987’deki gibi yoğun bir kar yağışı olmayacaktır’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan “Felaket halini almasa da kuvvetli yağış geliyor” diyerek kuvvetli bir kar yağışı olacağını tahmin ettiklerini ancak bunun bir ‘felaket’ halini alacağını düşünmediklerini belirtti. Demirhan, “Verilere bakarak bu yağışın güçlü, tatmin edici ve gerçek bir kış mevsiminin genel özelliklerini yansıtan bir yağış olacağını tahmin edebiliriz” dedi.

‘Bazı bölgelerde 20 santimetreye kadar kar örtüsü oluşabilecek’

Dr. Demirhan Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlamasını beklediklerini söyleyerek “Kar kuzeydoğu yönünden gelecek. Sıcaklıkların da buna bağlı olarak 2 ile 0 derece arasında olması bekleniyor. Her yerde kar örtüsü görebileceğiz. Ama bazı bölgelerde 20 cm’ye kadar kar örtüsü oluşabilecek. Kar yağışı gece boyu da devam eder” dedi.

‘Pazartesi kar yağışına kuvvetli rüzgar eşlik edecek’

Demirhan Pazartesi günü ise kar yağışına hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgarın da eşlik edeceğini ifade ederek “Kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Kar örtüsü bu yağışa bağlı olarak daha da artacaktır. Ayrıca hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkan rüzgâr da olacaktır. Bu da tipi getirebilir. Kar yağışı rüzgârla birlikte tipiye dönebilir” diye konuştu. Dr. Demirhan Salı günü de kar yağışının ve kuvvetli rüzgarın devam edeceğine işaret etti.

‘Sıcaklık mevsim normallerine dönecek’

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’yi etkileyen hava sistemlerini ise şöyle anlattı:

“Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da lodos gibi ısıtıcı güneyli rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtınaya dönüyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini yurdumuz üzerine yönlendiriyor.

Cumartesiden itibaren bu sistemin üreteceği yıldız, poyraz ve karayel gibi kuzeyli sert rüzgârlar, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesine ve 0 ilâ -1 derece gibi mevsim normalleri düzeyine gelmesine sebep olacak. Sistem, hafta ortalarından sonuna doğru, Akdeniz Bölgesi hariç hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alacak.”