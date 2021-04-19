Türkiye Uzay Ajansı'ndan tabela ve kapı isimlikleri için ihale

Türkiye Uzay Ajansı, binası için 30 bin TL’lik tabela ve kapı isimlikleri ihalesini sonuçlandırdı. 2023’te Ay’a iniş yapmak ile görevlendirilen Türkiye Uzay Ajansı, VIP minibüs, garson ve temizlikçi alımının ardından üçüncü harcamasını yapmış oldu.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 16 Mart’ta, ‘Tabela ve kapı isimliği alımı’ konulu ihale açtı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında satın alınacak malzemeler için 36 bin 761 TL tahmini maliyet belirlendi. İhaleye en yüksek teklif veren firmanın teklifinin 52 bin 960 TL, en düşük teklif veren firmanın teklifinin ise 30 bin 529 TL olduğu öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihaleye verilen teklifleri değerlendiren Türkiye Uzay Ajansı, önceki gün nihai kararını verdi. Ajansın tabela ve kapı isimliği satın alınmasına ilişkin ihalesinin, 30 bin 529 TL teklif eden firmaya verildiği belirtildi. İhalenin sözleşmesi 15 Nisan’da imzalandı.

Otomatik kapılar da folyo ile giydirilecek

İhale dokümanında, ihale kapsamında satın alınacak ürünler ve özelliklerine de yer verildi. Dosyaya göre ajans, üç farklı tipte toplam 55 kapı isimliği sipariş etti.

Kat yönlendirme tabelaları ve ‘Işıklı kutu harf tabela’ da ajansın talepleri arasında yer aldı. İhale kapsamında, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlık binasındaki otomatik kapıların da folyo ile giydirileceği belirtildi. Başkanlık binası yerleşkesindeki direklere çekmek için başkanlık logolu bayrak da TUA’nın talepleri arasında sıralandı.