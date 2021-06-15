'ABD'nin yaptırımları, Rusya'nın AngoSat-2 uydusunun yapımını sekteye uğratabilir'

Rusya'da Angola için yapım aşamasında olan AngoSat-2 iletişim uydusunun imalatının ABD'nin yaptırımları nedeniyle sekteye uğrayabileceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rus füze ve uzay sektöründen bir kaynak, "ABD, Avrupalı Airbus şirketinin Rusya'ya Angola'nın AngoSat-2 uydusu için röle ekipmanlı faydalı yük modülü tedarik etmesine içerisinde bir Amerikan elektronik bileşen tabanının bulunması nedeniyle izin vermiyor" dedi.

ABD'nin Mayıs 2021'den itibaren Rusya'ya Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) kapsamına giren kendi uzay elektroniği malzemelerinin sevkiyatını durdurmasını bu kararın altındaki etken olduğunu düşünen kaynak, "Elektronik malzeme sevkiyatının reddedilmesi, uydudaki devre çözümlerinin gözden geçirilmesini ve bu çözümlerin müşteriyle mutabık kalınmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

2009 yılında Rusya ve Angola, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesindeki 'Energiya' şirketi tarafından AngoSat-1'in üretilmesini öngören anlaşmaya imza atmıştı. Uydu, Aralık 2017'de fırlatılmış ancak yörüngeye oturduktan kısa süre sonra bağlantı kopmuştu.

Aralık 2018'de taraflar, AngoSat-2 için yeni bir anlaşma imzalamış ancak Mayıs 2020'de Angola tarafının ısrarı üzerine proje 'Energiya' şirketinden Roscosmos bünyesindeki Reşetnev Bilgi Uydu Sistemleri şirketine verilmişti.