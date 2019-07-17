ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları

ABD’nin nükleer silahlarının Avrupa'da bulunduğu yerler Sputnik'in hazırladığı infografikte.
NATO Parlamenter Asamblesi Savunma ve Güvenlik Komitesi için hazırlanan bir raporda, ABD’nin nükleer silahlarının bulunduğu yerler 'yanlışlıkla' açıklandı.
ABD’nin nükleer silahlarının Avrupa'da bulunduğu yerler Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Pantsir-SM kısa menzilli füze-topçu hava savunma sistemi ile ilgili çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Sputnik, bugün yeni Pantsir hakkında bilinenleri okurlarıyla paylaşıyor.
Rus yapımı T-5000 keskin nişancı tüfeği, uzmanlar tarafından Rusya’da bu sınıftan keskin nişancı tüfekleri arasında bir numara olarak değerlendiriliyor.
Golan-1000, Suriyeli mühendisler tarafından Rus yapımı T-72 tankı temel alınarak 2017’de geliştirildi.
2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüs, şu an itibariyle dünyanın 35'ten fazla ülkesinde kullanılıyor.
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