İngiltere, Avusturya'ya Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı

İngiliz büyükelçinin ilk olarak çarşamba günü AB zirvesinden önce diplomatik girişimde bulunduğunu kaydeden Kneissi, büyükelçinin cumartesi günü bu eylemini yinelediğini belirtti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissi, Londra yönetiminin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında Viyana'ya baskı uygulamaya çalıştığını söyledi.
İngiliz büyükelçinin ilk olarak çarşamba günü AB zirvesinden önce diplomatik girişimde bulunduğunu kaydeden Kneissi, büyükelçinin cumartesi günü bu eylemini yinelediğini belirtti.
ABD'de Manhattan Bölge Mahkemesi, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül 2001'deki saldırıların yapılmasına yardım ettiğini iddia eden davaların düşürülmesi önerisini reddetti ve kurbanların zararları için milyarlarca dolarlık tazminat alabilmesi gerektiğine hükmetti.
İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve 16 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden kişi sayısı 64'e yükseldi.
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