İngiltere, Avusturya'ya Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı

ABD'de Manhattan Bölge Mahkemesi, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül 2001'deki saldırıların yapılmasına yardım ettiğini iddia eden davaların düşürülmesi önerisini reddetti ve kurbanların zararları için milyarlarca dolarlık tazminat alabilmesi gerektiğine hükmetti.