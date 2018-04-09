'Rus ordusu, kimyasal saldırı provokasyonu konusunda uyarmıştı'

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezindeki yetkililer, Doğu Guta’da silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddiaları ortaya atan gruplardan birinin, kendini sivil yardım örgütü olarak tanımlayan Beyaz Miğferler olduğunu da ekleyip bu grubun, yaydıkları uydurma haberlerle bilindiğini ifade etti.

Beyaz Miğferler tarafından yayınlanan videoda klordan zehirlendiği iddia edilen çocuklara yardım edenlerin kimyasal korunma elbiseleri giymedikleri görülüyor.

Bu arada Suriye hükümeti de ordunun Duma’da kimyasal silah kullandığı iddiasını reddetmişti. Suriye hükümet yetkilileri, Duma’daki silahlı grupların düşmek üzere olduğunu, bu nedenle yalan haberler yaydığını söylemişti.

Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah düzenlediği iddiaları hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Rus ordusunun, Şam'ı suçlamak için Suriye'de kimyasal silahlı ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarıda bulunduğunu anımsattı.