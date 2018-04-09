Lavrov: Rus ordusu, kimyasal saldırı provokasyonu konusunda uyarmıştı

Tüm bunlar, yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan görüntüleri anımsatıyor. O görüntülerde, sahtekar oldukları kanıtlanan Beyaz Miğferler, sarin gazlı bomba atılması sonucunda oluştuğunu öne sürdükleri enkazda hiçbir koruyucu araç olmadan çalışıyorlardı."
Rusya'nın Suriye'deki muhtemel kimyasal saldırıların adil şekilde soruşturulmasından yana olduğunu kaydeden Lavrov, herhangi bir kanıt sunulmadan suçluların tayin edilmesine karşı olduklarının altını çizdi.
Lavrov, "Adil ve hızlı bir soruşturma talep edildiğinde, biz sadece bundan yana oluruz. Ancak bu soruşturma daha önceden belirlenen bir noktaya, yani saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından gerçekleştirildiğine, varmak için kullanılırsa, o zaman ciddi bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.
Yevtuşenko, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddiaları ortaya atan gruplardan birinin, kendini sivil yardım örgütü olarak tanımlayan Beyaz Miğferler olduğunu da ekleyip bu grubun, yaydıkları uydurma haberlerle bilindiğini ifade etmişti.
'RUS UZMANLAR, KLOR İZİNE RASTLAMADI'
Öte yandan Lavrov, Rus askeri uzmanların Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen bölgeye gittiğini ve klor veya başka bir kimyasal madde kullanımının izine rastlamadığını da kaydetti.
Dışişleri Bakanı, "Rus askeri uzmanlar ile BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil uluslararası kuruluşlar nezdinde çok iyi bir itibara sahip Suriye Kızılayı uzmanları da kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen bölgeye gitti. Uzmanlar, sivillere karşı klor ya da başka kimyasal madde kullanımına dair bir ize rastlamadı" diye vurguladı.
'SURİYE HÜKÜMETİ NEZDİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VAR'
Rusya'nın Suriye hükümeti nezdinden yükümlülükleri bulunduğunu anımsatan Lavrov, "Bildiğiniz gibi, Rus ordusu buna halihazırda yanıt verdi. Suriye nezdinde yükümlülüklerimiz bulunuyor. Bu yükümlülükler, BM üyesi Suriye'nin meşru hükümetinin talebi üzerine Şam yönetimiyle yaptığımız anlaşmaya dayanıyor" dedi.
Bossert, ABC televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Doğu Guta'nın Duma bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, "Hiç bir şeyi masadan kaldırmazdım" demişti. Söz konusu iddialar nedeniyle ABD'nin Suriye ordusunu yeniden hedef alabileceğini ima eden Bossert, "Şu anda saldırıyı incelemeye devam ediyoruz" diye konuşmuştu.
'RAPORLARIN HIZI, GERÇEKTE YAŞANANLARLA ÖRTÜŞMÜYOR'
İkilinin görüşmesiyle ilgili açıklamalarda tarafların saldırının Esad yönetimi tarafından düzenlendiğine dair kanıtları paylaştığının belirtildiğine dikkat çeken Lavrov, "İroni yapmak istemiyorum ancak bu çıkarıma varması beklenen uzmanların liderlere sunduğu raporların aşırı hızı, gerçekte yaşananlarla örtüşmüyor" dedi.
'HUMUS'TAKİ SALDIRI AÇIĞA KAVUŞTURULMALI'
Lavrov, sorular üzerine 'T-4' olarak bilinen Humus'taki Tayfur havaalanına düzenlenen saldırı hakkındaki görüşlerini de paylaştı.
Bölgede kimlerin uçtuğuna ve kimlerine uçmadığına dair birçok haber yer aldığına dikkat çeken Lavrov, "Anladığım kadarıyla Washington, şu an itibarıyla saldırının ABD veya herhangi bir koalisyon üyesi tarafından yapıldığını reddetti" dedi.
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