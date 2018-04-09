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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

    Lavrov: Rus ordusu, kimyasal saldırı provokasyonu konusunda uyarmıştı

    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah düzenlediği iddiaları hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun, Şam'ı suçlamak için Suriye'de kimyasal silahlı ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarıda bulunduğunu anımsattı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik/ Maxim Blinov
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    Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodcidin Aslov ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddialar hakkında, "Suriye'deki askerlerimiz, ciddi bir provokasyon hazırlandığı konusunda birçok kez uyarmıştı. Suriye hükümeti de bu konuda açıklama yapmıştı. Bu ciddi provokasyonun amacı, Şam yönetimini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak" dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov
    © Sputnik/ Aleksandr Vilf
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    Lavrov şöyle devam etti: "Uyardığımız gibi, Şam kırsalındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki olay yerinden haberler geldi. Birçok kişinin çocuklara ve yetişkinlere kovalarla su döküldüğü görüntüleri izlediğinden eminim. Üstelik bunu yardım ettikleri kişilerin zarar gördüğü maddenin olası etkilerinden hiçbir şekilde korunmayan kişiler yapıyor.

    Tüm bunlar, yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan görüntüleri anımsatıyor. O görüntülerde, sahtekar oldukları kanıtlanan Beyaz Miğferler, sarin gazlı bomba atılması sonucunda oluştuğunu öne sürdükleri enkazda hiçbir koruyucu araç olmadan çalışıyorlardı."

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rus Dışişleri: Suriye'deki yeni kimyasal silah iddiaları, askeri müdahaleyi meşrulaştırma amaçlı
    'KANIT SUNULMADAN SUÇLULARIN TAYİN EDİLMESİNE KARŞIYIZ'

    Rusya'nın Suriye'deki muhtemel kimyasal saldırıların adil şekilde soruşturulmasından yana olduğunu kaydeden Lavrov, herhangi bir kanıt sunulmadan suçluların tayin edilmesine karşı olduklarının altını çizdi.

    Lavrov, "Adil ve hızlı bir soruşturma talep edildiğinde, biz sadece bundan yana oluruz. Ancak bu soruşturma daha önceden belirlenen bir noktaya, yani saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından gerçekleştirildiğine, varmak için kullanılırsa, o zaman ciddi bir tablo ortaya çıkmaz" diye konuştu.

    Doğu Guta
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya, Suriye'nin Doğu Guta’daki Duma’da kimyasal silah kullandığını yalanladı
    Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" demişti.

    Yevtuşenko, Duma’ya Suriye ordusu tarafından klor bombaları atıldığına ilişkin iddiaları ortaya atan gruplardan birinin, kendini sivil yardım örgütü olarak tanımlayan Beyaz Miğferler olduğunu da ekleyip bu grubun, yaydıkları uydurma haberlerle bilindiğini ifade etmişti.

    'RUS UZMANLAR, KLOR İZİNE RASTLAMADI'

    Öte yandan Lavrov, Rus askeri uzmanların Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen bölgeye gittiğini ve klor veya başka bir kimyasal madde kullanımının izine rastlamadığını da kaydetti.

    Dışişleri Bakanı, "Rus askeri uzmanlar ile BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil uluslararası kuruluşlar nezdinde çok iyi bir itibara sahip Suriye Kızılayı uzmanları da kimyasal saldırı düzenlendiği öne sürülen bölgeye gitti. Uzmanlar, sivillere karşı klor ya da başka kimyasal madde kullanımına dair bir ize rastlamadı" diye vurguladı.

    'SURİYE HÜKÜMETİ NEZDİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VAR'

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik/ Mikhail Voskerenskiy
    Rusya: Suriye'de militanlar kimyasal silah provokasyonuna hazırlanıyor
    Lavrov, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik ve terörle mücadele danışmanı Thomas Bossert'in ABD'nin Suriye'yi yeniden vurabileceği açıklamasına da yanıt verdi.

    Rusya'nın Suriye hükümeti nezdinden yükümlülükleri bulunduğunu anımsatan Lavrov, "Bildiğiniz gibi, Rus ordusu buna halihazırda yanıt verdi. Suriye nezdinde yükümlülüklerimiz bulunuyor. Bu yükümlülükler, BM üyesi Suriye'nin meşru hükümetinin talebi üzerine Şam yönetimiyle yaptığımız anlaşmaya dayanıyor" dedi.

    Bossert, ABC televizyonunda yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Doğu Guta'nın Duma bölgesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, "Hiç bir şeyi masadan kaldırmazdım" demişti. Söz konusu iddialar nedeniyle ABD'nin Suriye ordusunu yeniden hedef alabileceğini ima eden Bossert, "Şu anda saldırıyı incelemeye devam ediyoruz" diye konuşmuştu.

    'RAPORLARIN HIZI, GERÇEKTE YAŞANANLARLA ÖRTÜŞMÜYOR'

    Fransa Başbakanı Emmanuelle Macron ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AA/ Mustafa Yalçın
    Macron, Trump ile telefonda Suriye'yi görüştü
    Lavrov'un hedefinde Trump ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili telefon görüşmesi de vardı.

    İkilinin görüşmesiyle ilgili açıklamalarda tarafların saldırının Esad yönetimi tarafından düzenlendiğine dair kanıtları paylaştığının belirtildiğine dikkat çeken Lavrov, "İroni yapmak istemiyorum ancak bu çıkarıma varması beklenen uzmanların liderlere sunduğu raporların aşırı hızı, gerçekte yaşananlarla örtüşmüyor" dedi.

    'HUMUS'TAKİ SALDIRI AÇIĞA KAVUŞTURULMALI'

    Lavrov, sorular üzerine 'T-4' olarak bilinen Humus'taki Tayfur havaalanına düzenlenen saldırı hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı
    © AP Photo/ Ariel Schalit
    Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı
    Bunun çok tehlikeli bir gelişme olduğunu ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun bunu anladığını umduklarını belirten Lavrov, düzenlenen saldırının açığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

    Bölgede kimlerin uçtuğuna ve kimlerine uçmadığına dair birçok haber yer aldığına dikkat çeken Lavrov, "Anladığım kadarıyla Washington, şu an itibarıyla saldırının ABD veya herhangi bir koalisyon üyesi tarafından yapıldığını reddetti" dedi.

    'ABD, TRUMP'IN AKSİNE SURİYE'DE KALMA YÖNÜNDE HAREKET EDİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump’tan 'kimyasal saldırı' açıklaması: Putin ve İran sorumlu
    Suriye'de davetsiz aktörlerin ortaya çıkması nedeniyle ülkedeki durumun daha tehlikeli hale geldiğine işaret eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse tarafından davet edilmeyen bu aktörler, IŞİD ve terörle mücadele bahanesiyle kendilerini bizzat Suriye'ye davet ettiler. Bununla birlikte, hem ilan edilen hem de gizli tutulan yeni hedefler ortaya çıktı. Başta ABD ve uluslararası koalisyon olmak üzere bu aktörler, Başkan Trump'ın dile getirdiği gibi Suriye'den çıkma yönünde değil, burada uzun süreyle kalma yönünde hareket ediyor."

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