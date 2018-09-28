İran'dan İsrail'in gizli nükleer tesis iddiasına yanıt

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, tüm dünya ülkelerini İran'ı tecrit etmeye çağırırken, Venezüela'da insani krizin yaşandığını ve herkesin sosyalizme karşı çıkması gerektiğini söyledi. Kendisinden önceki yönetimlerden daha başarılı olduklarını söyleyen Trump'ın sözleri, salonda gülüşmelere sebep oldu.