İran'dan İsrail'in gizli nükleer tesis iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını 'gösteri' diye niteledi.
Zarif açıklamasında "Hiçbir el işi gösterisi, İsrail'in bölgemizde gerçek atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail'in yasadışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası denetçilerin incelemesine açmasının zamanı geldi."
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