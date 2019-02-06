‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere dönmek isteyen gençleri engellemek için Fırat Nehri’nin batısındaki kontrol noktasını kapattığı ve gençlerin Suriye ordusu saflarına katılmasına engel olduğu belirtildi.

Rakka’daki yerel kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, 4 Şubat akşamı Rakka’nın batısındaki El Salahiya ve El Tabka kontrol noktaları DSG tarafından kapatıldı. Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen sivillere izin verilmiyor.

DSG güçleri ayrıca insani ve tıbbi yardım konvoylarının yanı sıra, tedaviye ihtiyaç duyan hastaların geçişini engelliyor. Ayrıca Suriye ordusu saflarına girmek isteyen gençlere de engel olunuyor.

Fırat Nehri’nin yakınlarındaki El Salahiya noktasından geçen pazar günü 300 Suriyeli geçti ve Deyr-ez-Zor’daki evlerine döndü. Dönenler arasında Suriye ordusu saflarına giren 60 genç vardı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın askerlikten kaçanlara yönelik affının ardından binlerce kişi orduya göreve gidiyor.