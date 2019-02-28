'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'

Iraklı milletvekili Hasan Salim, IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin ABD askerlerinin koruması altında Anbar çölünde istediği gibi hareket ettiğini ileri sürdü.

El-Nashra'nın aktardığına göre, Irak parlamentosunda Şii El-Sadikun bloğu vekili olan Hasan Salim, "IŞİD lideri El-Bağdadi, Anbar ilindeki çölün batısında Amerikan askerlerin koruması altında. El-Bağdadi, Amerikalıların koruması altında Irak ve Suriye arasında gidip geliyor" dedi.

ABD'nin Irak'taki Ayn el-Asad üssünden IŞİD liderine destek sağlandığını iddia eden vekilin görüşüne göre ABD ordusu, "Irak'tan yabancı askerlerin çıkarılmasıyla ilgili tasarının kabul edileceği korkusu yüzünden" El-Bağdadi'ye destek veriyor.