Suriye'den Golan Tepeleri'ne 'alternatif' öneri: ABD iki eyaletini İsrail'e versin

ABD'nin Golan kararının ardından Suriye'nin talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hem Washington'a hem de Tel Aviv'e tepkiler gündeme geldi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail'i kast ederek, "Onlara Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerini verebilirsiniz örneğin, neden olmasın? Güney Karolina harika bir toprak parçası. Bu nedenle, eğer yönetiminiz İsrail desteğine sahip olmayı gerçekten istiyorsa İsrail'e birkaç eyalet verin" ifadelerini kullandı.