Trump: 'Bir generali öpmek istedim, Joe Biden gibi hissettim'

İki kadın daha 2020 ABD başkanlık seçimlerine aday adaylığını koyan Demokrat Joe Biden'a ‘uygunsuz davranışları' suçlamaları yöneltti. Sık sık benzer şikâyetlerle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump ise, ‘müstakbel rakibi' Biden'ı 'ti'ye aldı. Bir generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Biden gibi hissettim" dedi.

Ulusal Cumhuriyetçiler Kongre Komitesi bağış yemeğinde konuşan Trump, Irak'ta tanıştığı bir generalden bahsetti. Suriye'deki IŞİD militanlarına karşı mücadele sözü veren, adını açıklamadığı generali öpmek istediğini anlatan Trump, "Dedim ki, ‘General: Gel buraya ve bana bir öpücük ver. Joe Biden gibi hissettim" dedi.

Bu arada şu ana kadar dört kadın Biden hakkında ‘uygunsuz davranışları' suçlamalarda bulundu.

Caitlyn Caruso, üç yıl önce henüz 19 yaşındayken Nevada Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte Biden'ın kalçasına dokunduğunu ve ‘uzunca sayılabilecek bir süre' kendisine sarıldığını anlattı.

Bir diğer şikayet ise 59 yaşındaki D. J. Hill'den geldi. Hill, Minneapolis'te 2012'deki bir kampanya etkinliğinde Biden'ın ellerini omuzlarına koyduğunu ve yavaşça aşağı doğru kaydığını anlattı.

2014'te Nevada eyaletinde vali yardımcılığı için yarışmış Demokrat Partili aktivist Lucy Flores, Biden'ın ellerini omzuna koyarak başının arkasından öptüğünü dile getirmişti.