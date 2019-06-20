ABD'nin Ortadoğu'ya Patriot sevkiyatı yoğunlaştı

Bölgede görev süresi dolan 4 Patriot bataryasının görev süresini uzatmış olan Trump yönetimi, mayısta ilave 1500 askerin yanısıra bir Patriot bataryası da gönderme kararı almıştı.

Pazartesi günü açıklanan 1000 asker daha yollama kararına da bir Patriot bataryasının dahil edildiği öğrenildi.

Pentagon'un çarşamba günü yaptığı açıklamada 1000 ilave asker sevkiyatına bir Patriot bataryası, insanlı ve insansız keşif uçakları ve diğer caydırıcı kabiliyetlerin dahil olduğu belirtildi.