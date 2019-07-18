ABD'li Senatör: FBI FaceApp'i soruşturmalı

Son dönemde akıllı telefon kullanıcıları arasında moda haline gelen FaceApp uygulaması, beraberinde çeşitli gizlilik endişelerini de getirdi.

Sahip olduğu gelişmiş yapay zekâ teknolojisi sayesinde kullanıcıların fotoğraflarını başarılı bir şekilde 'yaşlandıran' uygulama, aynı zamanda milyonlarca insanın 'fotoğrafını topladığı' iddiasıyla eleştirilmişti.

FaceApp uygulamasına yönelik eleştirilerin öne çıkan bir diğeri ise, programın Rus yapımı olması.

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak programın 'ulusal güvenlik ve veri gizliliğine yönelik tehlike oluşturduğunu' söyledi.

Programın St. Petersburg merkezli Wireless Lab. tarafından geliştirildiğine dikkat çeken Senatör, kullanıcıların bilgilerinin 'ABD’ye karşı siber düşmanlıklarla aktif olarak ilgilenen düşmanca bir yabancı gücün eline geçecekse' bu durumun problem yaratacağını iddia etti.

Öte yandan, Forbes'a açıklamalarda bulunan FaceApp CEO'su Yaroslav Gonçarov da, verilerin üçüncü bir tarafa satılmadığını söyleyerek yüklenen içeriklerin 38 saat içerisinde silindiğini açıkladı.

Gonçarov ayrıca, güvenlik endişeleri duyan kullanıcılar için spesifik bir yol gösterdi. Verilerini tamamen silmek isteyen kullanıcılar uygulamanın Ayarlar - Destek - Hata bildir bölümlerine girerek 'özel' seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.