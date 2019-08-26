Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi'nde Rusya'nın G7'ye davet edilmesi konusunda diğer liderlerle tartışma yaşadığı belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Rusya'nın G7'ye yeniden davet edilmesi konusu, bu oluşumun liberal demokrasiler birliği olarak kalması yönündeki argümana karşı çıkan Trump ile diğer liderler arasında tartışmaya yol açtı

Diplomatik kaynaklara göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle İran, Suriye ve Kuzey Kore meselelerine çözüm arayışlarında G7 liderleriyle aynı masada olması gerektiğini belirtirken yalnızca İtalya Başbakanı Giuseppe Conte destekledi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin çekimser kaldığı masada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın önerisine kararlı şekilde karşı çıktı.