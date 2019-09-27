ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot

Pentagon Sözcüsü Hoffman, yaptığı açıklamada "Bu konuşlandırma, kraliyetin ve kritik öneme sahip askeri ve sivil altyapısının hava ve füze savunmasını güçlendirecek. Bu konuşlandırma, onsuz da yüksek olan bölgedeki ABD askeri varlığını artırıyor" dedi.

Bu adımın, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine atıldığını kaydeden Hoffman, "Ek güçleri konuşlandırma kararı henüz alınmasa da onlar teyakkuzda kalmaya devam edecek. Bu güçlerin içinde, iki Patriot bataryası ve bir THAAD sistemi yer alıyor" ifadelerini kullandı.