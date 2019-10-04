‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’

Türkiye ile ABD arasında ‘güvenli bölge’ anlaşmazlığı sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Türkiye’ye önemli bir destek mesajı geldi. Rusya’dan gelen bu destekle birlikte Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirmesi olası askeri operasyonunu, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Sputnik’e değerlendirdi.

Astana aktörleri olan Türkiye, Rusya ve İran, ABD’nin Suriye'deki varlığından rahatsız olduklarını belirten Dr. Babüroğlu ''Rusya, Türkiye’nin güvenli bölge planı kapsamında Fırat’ın doğusuna yapacağı bu operasyonu destekliyor. Neden? Çünkü Türkiye bu operasyonu ABD’ye rağmen yaparak ABD’nin oradaki varlığını sorgulatacaktır. Ayrıca, Şam yönetimi kısa bir süre önce PYD/PKK terör örgütünü ‘tehdit’ olarak gördüğünü belirtti. Rusya da aynı şekilde. Türkiye, bu operasyonu daha fazla geciktirmemeli” ifadelerini kullandı.