Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkileri eleştirdi. "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" diyen Erdoğan ayrıca, "PYD saflarını terk edip harekete geçecek herkese kucağımız açık" çağrısı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı operasyona dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz'' açıklamalarında bulundu.