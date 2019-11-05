'Elimizdeki DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar dahi ait olduğu ülkelere göndereceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine göndereceğiz" dedi.

Şu anda hapishanelerde 1200'e yakın IŞİD'linin olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

''Şimdi de elimizde bulunanları elbetteki ülkelerine göndereceğiz. Ancak dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot, 'Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım' diyorlar. 'Bunlar, bulundukları yerlerde yargılansınlar' diyorlar. Yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde. Yani 21. yüzyıla mülteci, sığınmacı meselesinde maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler, şimdi terörizm konusunda yeni bir içtihadı ortaya koyuyorlar. Bu içtihadı kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz."