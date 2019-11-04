Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar dahi ait olduğu ülkelere göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar ülkelerine göndereceğiz" dedi.

, Green Park Otel'de düzenlenen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. Grup açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

IŞİD üyesi Hollandalı iki kadının yakalanmasıyla ilgili gelişmelerin kendisine sorulması üzerine konuşan Soylu, şu anda hapishanelerde 1200'e yakın IŞİD'linin olduğunu söyledi.

Özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ellerinde bir kısmı kadın ve çocuk 287 IŞİD'li olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Hapishanelerdekilerin hepsi yabancı terörist savaşçı. Aynı zamanda geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Bunların hepsiyle ilgili çeşitli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar dönem dönem bahsettiğiniz yollarla Türkiye'ye girdiler ve yakalandılar. Burada bütün güvenlik ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bunlar yakalandıkları zaman adli makamlara intikal ettiriliyor. İntikal ettirildikten sonra ya cezaevlerine girerler veyahut da geri gönderme merkezlerine gider. Biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz.